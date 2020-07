Groningse kunstenares start ontwerpwedstrijd voor mondkapjes

Tijdens de coronacrisis is voor veel mensen een nieuwe accessoire hun leven binnengeslopen. In het openbaar vervoer en soms in de supermarkt zijn mondkapjes onderdeel van het dagelijkse schouwspel.

Veel mondkapjes zijn vaak blauwe, effen stukken stof, dit kan volgens conceptueel kunstenares Xandra Donders wel iets anders. ”Als je op straat kijkt, hoe mensen eruit zien met die mondkapjes, is dat best wel een beetje saai. Dat kan creatiever.” Daarom is zij samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het Groninger Museum en het UMCG een ontwerpwedstrijd gestart.

Geïnteresseerden kunnen zich vóór 3 augustus opgeven op haar website. De winnende mondkapjes worden tentoongesteld in het atelier van het Groninger Museum en op social media.