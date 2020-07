Groningse circusartiesten beginnen dinershow in De Loods

nieuws

Foto: Kars Tuinder

Groningse circusartiesten spelen van 14 tot en met 16 augustus een ‘variété diner’ in de De Loods. Tijdens Cirqulinair kan het zomaar zijn dat bijvoorbeeld een acrobate, die net nog in de trapeze hing, gasten ook hun eten komt serveren.

“Iedereen had een bomvolle agenda, die door corona ineens leeg gevaagd werd”, vertelt acrobate Roos Hermanides van Duo Mus. “In plaats van de wereld over te reizen en op te treden, zaten we plots thuis in Groningen en zijn we ons huis maar gaan opknappen. En toen kwam het idee om met bevriende circusartiesten een speciale voorstelling voor Groningen te maken in De Loods.We zitten vol met creativiteit en juist nu kunnen we daar iets mee doen. In deze onzekere tijd willen we iets leuks geven aan de Groningers.”

Cirqulinair wordt gespeeld en gemaakt door Duo Musa, Tobit & Jasmijn, Hilbert Geerling, Yusuf, Mindra, Lin, Karim en Arlette Hanson. Inschrijven voor een diner kan via de website van De Loods en kost 45 euro.