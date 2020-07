Gronings computeralgoritme maakt overlevingskans bij bijnierschorskanker mogelijk een stukje groter

nieuws

Foto: Henry via Pixabay.com

Een simpele urinetest, in combinatie met normale diagnostiek, kan het vaststellen van kanker in de bijnieren mogelijk flink versnellen. Bij een onderzoek naar deze tests, wat ongeveer zes jaar duurde, werd een bij de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld computeralgoritme gebruikt. De resultaten van het onderzoek werden vrijdag gepubliceerd in ‘The Lancet’.

De urine van patiënten met deze vorm van kanker werd vlak na de diagnose getest op de aanwezigheid van bepaalde hormonen. Het in Groningen ontwikkelde, zelflerende algoritme werd gebruikt om de testresultaten te analyseren. Het algoritme maakte minder fouten dan de gebruikelijke tests op basis van CT en MRI scans.

“Het is zeer de moeite waard om te zien hoe ons algoritme wordt gebruikt in dit grote onderzoek, een prachtig voorbeeld van echt interdisciplinaire en internationale samenwerking”, zo stelt professor Michael Biehl, computerwetenschapper aan de RUG in een interview met de Universiteit van Birmingham. “Deze studie baant een weg voor meer gebruik van ‘machine learning’ in de medische praktijk.”