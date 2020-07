Groningers zijn 40 procent minder aanwezig op werkplek

nieuws

Foto: Louise Hoffmann via Pixabay

Groningers waren de afgelopen maand ongeveer 40 procent minder vaak aanwezig op hun werkplek. Dat blijkt uit mobiliteitscijfers die Google verzamelde uit data van gebruikers. De cijfers van de internetgigant laten ook een daling van 45 procent zien in het gebruik van het openbaar vervoer.

Google vergelijkt, sinds de uitbraak van de coronapandemie, gegevens van gebruikers met een ‘basislijn’ van voor de uitbraak van COVID-19. Naast de sterke daling van het bezoek aan werkplekken en het openbaar vervoer, was er ook een lichte daling te zien in het gebruik van detailhandel, horecagelegenheden, supermarkten en apotheken.

De statistieken zijn gemaakt op basis van locatiedata uit mobiele apparaten. Google deelt de geanonimiseerde data openbaar, maar ook met overheden: “Nu mensen en maatschappijen zich wereldwijd aanpassen in reactie op COVID-19, hebben we van instanties op het gebied van volksgezondheid gehoord dat hetzelfde soort verzamelde, geanonimiseerde inzichten dat we in producten zoals Google Maps gebruiken, nuttig zou kunnen zijn als ze cruciale beslissingen moeten nemen om COVID-19 te bestrijden.”