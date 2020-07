Groningers gemiddeld minder positief over ‘coronaproof’ uitvaarten

nieuws

Foto: Kees Luising via Pixabay

In Groningen heeft ongeveer tweeëntwintig procent van de nabestaanden geen positief gevoel overgehouden aan de uitvaart van hun overleden relatie in de corona-periode. Dat blijkt uit onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta.

In Noord-Brabant hielden meer dan 80 procent van de direct nabestaanden een goed gevoel over heeft gehouden aan de uitvaart. In Zuid-Holland waren er minder nabestaanden die met een goed gevoel terugkijken op de uitvaart, namelijk 72 procent . Deze twee provincies hadden de meeste overledenen in de coronaperiode (11.409 in Noord-Brabant en 9.646 in Zuid-Holland). In Groningen overleden 1.810 mensen, waarvan ongeveer één procent overleed aan de gevolgen van het coronavirus.

Volgens Monuta leidde met name het beperkte aantal genodigden tot pijnlijke situaties, ruim 32 procent van de respondenten was hier niet blij mee. Dat kwam vooral doordat nabestaanden uit de risicogroep niet uitgenodigd konden worden.