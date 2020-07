Harenaar krijgt voorwaardelijke celstraf voor witwassen

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

De rechtbank in Assen veroordeelde vrijdagochtend een vijfentwintigjarige man uit Haren voor het witwassen van geld. De man verrichtte de witwaspraktijken samen met een 23-jarige Drachtenaar en een 26-jarige Assenaar, zo meldt DvhN.

Uit het onderzoek bleek dat het geld afkomstig was uit oplichtingspraktijken. Ondernemers werden opgebeld met het bericht dat ze een schuld zouden hebben bij de Belastingdienst. Dit geld werd vervolgens bij onder andere de MediaMarkt in Assen en een casino in Groningen besteed en vervolgens omgezet in een geldbedrag.

De Assenaar kreeg vier weken cel. De Fries kreeg een werkstraf van 100 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk. De Groninger kreeg vier weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Volgens de advocaat van de Groninger is de man zwakbegaafd en handelde hij onder druk van zijn medeverdachte(n).