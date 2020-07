Groninger Archieven ontvangt 400 inzendingen voor ‘Een ongewone gewone dag’

nieuws

Foto: Aquarel van Zoommeeting, 20 april 2020 - Heleen van den Broek

Bijna 400 mensen hebben iets ingezonden voor de actie ‘Een ongewone gewone dag’ van de Groninger Archieven. Het overgrote deel was in tekstvorm, zoals dagboekverslagen, brieven, overdenkingen, een opsomming van de dag, maar ook gedichten en liedteksten. Ook kwamen er 24 vlogs, negen geluidsfragmenten, 22 tekeningen en 33 foto-inzendingen binnen.

Opvallend is de hoeveelheid inzendingen van kinderen tot 18 jaar, dit aantal was bijna gelijk aan het aantal deelnemers van 65+. En al deze mensen kwamen uit de hele provincie, zowel Stad als Ommeland.

De inzendingen worden formeel geïnventariseerd door de Groninger Archieven en in de archieven opgenomen. De stukken worden daarmee voor altijd bewaard. Ook zijn de stukken digitaal op te vragen.

De Groninger Archieven besloten met de actie de rollen voor geschiedschrijving om te draaien, door actief geschiedenis te schrijven over de gewone dingen. Een moment om een tijdsbeeld te schetsen en het voor de eeuwigheid te bewaren, over een heel land dat in vredestijd thuis zit.