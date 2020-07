Groningen City Club: Mondkapjes om tweede coronagolf te voorkomen

Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club, vindt de discussie over mondkapjes in winkels en de horeca in Groningen snel gestart moet worden.



Nu in buurlanden en delen van ons land het virus weer stevig de kop op steekt moet alles op alles gezet worden een regionale lockdown van Groningen te voorkomen. Hij hekelt de overheid en de epidemiologen die maar geen duidelijk advies kunnen geven of mondkapjes helpen het corona virus te beteugelen. De overheid moet duidelijke normen stellen waar wanneer mondkapjes op moeten.

Tegelijkertijd vindt Bos dat een brede discussie onder de bevolking gestart moet worden, zodat grotere groepen in de bevolking ook zelf de noodzaak in zien van het dragen van een mondkapje. Bos is voor het dragen van mondkapjes in winkels en horeca, als daarmee een voor de middenstanders rampzalige tweede lockdown voorkomen kan worden.