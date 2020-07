Groepen boeren langs wegen, mobiele eenheid standby in Stad

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Boeren hebben zich vrijdagmiddag op verschillende plekken in de provincie verzameld in de buurt van wegen. De mobiele eenheid van de politie staat standby bij het politiebureau aan de Schweitzerlaan in de stad.

“De ME staat hier maar ook de justitiebus en een shovel op een politievrachtwagen staan paraat”, ziet Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl. “Dat is de bus die afgelopen woensdag ook gebruikt werd in Wijster om gearresteerde boeren over te brengen naar het bureau in Assen.” Volgens Nuver kan het materieel en personeel uitrukken mocht dat nodig zijn. Aanleiding voor het paraat staan zijn verschillende acties die vrijdagmiddag in de provincie gehouden worden. Bij Musselkanaal en bij Zuidbroek hebben boeren zich in weilanden langs de snelweg verzameld. Ook zou men zich verzameld hebben in de omgeving van Niezijl. De boeren zeggen dat het niet om een protestactie gaat maar om een informatiemarkt waarvoor verschillende sprekers zijn uitgenodigd. De politie zou vooraf geïnformeerd zijn.

Sinds vorige week donderdag is het onrustig. Toen werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de ‘voermaatregel’. Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw wil de hoeveelheid eiwitten in het voer per september terugdringen zodat daarmee de stikstofuitstoot verminderd wordt. De boeren zijn tegen het plan. Het schaadt volgens de gezondheid van de dieren en daarnaast zijn ze niet blij met de manier waarop de minister de plannen er doordrukt. Er volgden verschillende acties waarbij distributiecentra geblokkeerd werden, boeren over de landingsbanen van vliegveld Eelde reden en dertig trekkers op de Grote Markt werden geparkeerd. Donderdagavond liet de minister weten opnieuw in overleg te willen over de maatregel. Ook wil ze in gesprek met veeartsen en experts om de gevolgen van de verlaging van de hoeveelheid eiwitten te onderzoeken.