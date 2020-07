Graanterras kan oplossing zijn om binnenstad te ontlasten

De afgelopen weken was het Graanterras bij de Graanfabriek aan de Helsinkistraat in de avonden van het weekend uitverkocht. Vrijdagavond is de laatste keer dat het evenement voorlopig voor het laatst.door de coronacrisis moest ook de Graanfabriek andere dingen verzinnen om geld te verdienen. Aangezien er genoeg ruimte is werden er festival-achtige evenementen georganiseerd, waar mensen zittend, of afstand van elkaar toch nog een beetje een festivalgevoel konden krijgen.

Dat deden ze constant als incidenteel evenement. Maar hoe incidenteel is het na zo veel weken nog? Vanwege het ontbreken van de juiste vergunning is het vrijdagavond voor het laatst. Terwijl het terras juist zou kunnen helpen de drukke binnenstad te ontzien. Gesprekken over een permanente vergunningen lopen wel, en dat gaat volgens eigenaar Wouter Vermeend soms soepel, maar soms ook wat minder soepel. Toch denk en hoopt hij dat het uiteindelijk goed gaat komen.