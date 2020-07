GGZ roept op om te stoppen met alle coronamaatregelen

nieuws

Tientallen medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg roepen met een brandbrief het kabinet op om per direct te stoppen met alle coronamaatregelen. De maatregelen zouden de volksgezondheid en de economie enorm schaden.

De brandbrief is opgesteld door hulpverleners en academici die werkzaam zijn binnen de GGZ. De brief is inmiddels bijna zesduizend keer ondertekend. In de brandbrief schrijft men dat de huidige maatregelen buitenproportioneel zijn. Volgens de opstellers houdt het kabinet nauwelijks rekening met de psychische schade die mensen oplopen. Ze vrezen ook voor een forse toename van het aantal zelfmoorden.

Het grootste probleem hebben de ondertekenaars met de anderhalvemetersamenleving. Deze maatregel is niet normaal en tegennatuurlijk. “Naar onze mening rechtvaardigt het aantal ‘slachtoffers’ dat het coronavirus met zich meebrengt niet de huidige plannen om onze volledige samenleving te herstructureren. De mens is een sociaal wezen en de biologische drang en verbinding is diep in onze genen verankerd.”