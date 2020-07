GGD’en kampen nog altijd met opstartproblemen coronatests

nieuws

Foto: Henry via Pixabay.com

De GGD’en in Nederland kampen nog altijd met opstartproblemen rond het afnemen van coronatests. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

In het onderzoek komt naar voren dat tests van sommige mensen kwijt raken, kunnen de uitslagen van patiënten door storingen soms niet gelezen worden of moet men dagenlang wachten op de uitslag. Sinds 1 juni kan iedereen die verkoudheidsklachten heeft zich laten testen. Het aantal mensen dat hier gebruik van maakt is lager dan verwacht. Er is capaciteit om dertigduizend mensen per dag te controleren maar in de praktijk melden zich maar tienduizend. Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld één persoon op de honderd besmet is.

Uit de inventarisatie van RTL blijkt dat verreweg de meeste mensen tevreden zijn met het verloop van de test bij de GGD. Men kan snel terecht en de uitslag volgt snel. Toch zijn er ook verbeterpunten. Zo is van verschillende mensen de test kwijtgeraakt waarover men vervolgens niet geïnformeerd wordt. Ook moet er soms lang gewacht worden op de uitslag. Het streven is om deze binnen 24 tot 48 uur te geven. Er komen echter verhalen aan het licht waarbij mensen soms wel zes dagen moeten wachten.