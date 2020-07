GGD: ‘Vijf nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

nieuws

In de provincie Groningen zijn sinds donderdag vijf nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD.

Met de vijf nieuwe besmettingen komt het totaal aantal positief geteste personen in onze provincie sinds maart nu op 393. Het bevestigen van vijf nieuwe gevallen is het hoogste dagaantal sinds 24 april toen er zes nieuwe coronagevallen ontdekt werden. Het verschil met april is echter dat nu iedereen getest kan worden, terwijl dat toen niet kon. Vorige week vrijdag waren er in Groningen 376 besmettingen bekend. Dit betekent dat in een week tijd dus zeventien mensen positief getest zijn. Het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van het coronavirus blijft staan op zeventien. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei stabiel.

Gemeente Groningen

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat in de provincie de meeste besmettingen in de gemeente Groningen zijn geconstateerd. In de afgelopen veertien dagen gaat het om twaalf diagnoses. In de gemeente Westerkwartier werd één persoon positief getest, Het Hogeland twee, Midden-Groningen twee en Westerwolde één. In de overige gemeenten staan de tellers op nul.

Coronakaart

Ondanks de toename van het aantal besmettingen in Groningen steken de aantallen schril af bij het aantal positieve besmettingen in de Randstad. In de gemeente Rotterdam werden de afgelopen veertien dagen 557 personen positief getest op het virus. De zomerse coronagolf is ook goed zichtbaar op de nieuwste editie van de coronakaart van journalist Jelmer Visser. De kaart visualiseert de toename per 100.000 inwoners in de afgelopen vier dagen. Daaruit blijkt dat de coronabrandhaarden zich vooral ten westen van de lijn Amersfoort, Den Bosch, Eindhoven en ten zuiden van Alkmaar bevinden.

Zo, die is af. Compleet met duiding en internationale vergelijkingen om de boel in context te zetten. Zandvoort is trouwens in de voorbije 24 uur gezakt van plek 6 naar plek 8 als het gaat om de voorschrijdende gemiddeldes over vier dagen. Well done! https://t.co/3pmyoLQjxv — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) July 31, 2020