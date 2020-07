GGD: “Twee nieuwe coronabesmettingen in provincie ontdekt”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de afgelopen 24 uur zijn er in de provincie Groningen twee nieuwe coronabesmettingen ontdekt. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die vrijdagavond werden gepresenteerd.

Volgens de GGD zijn er nu in onze provincie 376 mensen positief getest op het virus. Dat zijn er twee meer in vergelijking met donderdag. Vorige week vrijdag lag het aantal positieve besmettingen op 371. Naar alle waarschijnlijkheid ligt het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger omdat voor 1 juni niet iedereen getest kon worden, en sinds 1 juni niet iedereen met corona-klachten zich laat testen. Het aantal sterfgevallen blijft staan op zeventien.

Waar de besmettingen precies geconstateerd worden is informatie die de GGD niet deelt. Jelmer Visser probeert op zijn website deze informatie wel inzichtelijk te maken. Uit zijn gegevens blijkt dat sinds 21 juli het aantal coronapatiënten in de gemeente Groningen steeg met 0,9 per 100.000 inwoners over de voorbije vier dagen. Alle andere gemeenten in de provincie scoren sinds 21 juli 0. Het aantal diagnoses in de gemeente Groningen staat sinds 1 juli op 7. Alle andere gemeenten scoren 0 met uitzondering van Het Hogeland (1).