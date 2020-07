GGD overweegt twee extra testlocaties te openen

nieuws

De GGD onderzoekt de mogelijkheden om vanaf september twee nieuwe testlocaties in de provincie te openen. Daarover bericht het Dagblad van het Noorden vrijdagavond.

Op dit moment is er in onze provincie alleen een corona-testcentrum in de stad Groningen. Dit betekent dat mensen met coronaklachten uit Winschoten, Delfzijl of Zuidhorn naar de stad moeten. Dit brengt nadelen met zich mee, bijvoorbeeld voor die mensen die geen auto hebben. De verwachting is dat om die reden veel mensen met klachten zich niet laten testen omdat zij vanwege het risico liever niet in een bus of trein stappen.

Waar de extra teslocaties komen is nog onduidelijk. Ook de vorm is onbekend. In Drenthe koos de GGD onlangs voor de inzet van een mobiele testlocatie in Emmen. Ook in Assen bevindt zich een testlocatie.