GGD: “Nieuwe Groningse besmettingen te herleiden tot clusters elders”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De twee coronabesmettingen die afgelopen week ontdekt zijn in de provincie Groningen zijn te herleiden tot clusters elders. Dat laat de GGD Groningen woensdagavond weten.

Sinds het begin van de epidemie in maart is bij 373 mensen in onze provincie het coronavirus vastgesteld. Vorige week woensdag lag dit aantal op 371. “De bron van de twee nieuwe besmettingen is in beide gevallen te herleiden tot clusters elders in Nederland. Op dit moment is dat in Nederland het beeld: nieuwe besmettingen gerelateerd aan lokale uitbraken in Nederland of het buitenland.” Het aantal mensen dat in onze provincie overleed aan het virus blijft staan op zeventien en is sinds zaterdag 16 mei stabiel.

Voorts valt op dat de afgelopen week veel meer mensen zich hebben laten testen op het coronavirus. In de week van 1 tot 7 juli werden er 1.824 test afgenomen, in de periode van 15 tot 21 juli waren dit 2.522 tests. Sinds 1 juni kan iedereen zich laten testen op het coronavirus. De afgelopen zeven weken hebben zich 12.130 mensen gemeld. Van hen bleken dertien personen, 0,1 procent, positief te zijn.