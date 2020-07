GGD: “Iets meer coronatests afgenomen”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

De afgelopen week zijn er iets meer coronatests afgenomen in Nederland dan in de weken ervoor. Dat blijkt uit landelijke cijfers van de GGD GHOR.

In totaal gaat het om 67.758 tests die afgenomen werden. Een week eerder ging het nog om zo’n 62.000 tests. Het aantal mensen dat zaterdag positief werd bevonden op het coronavirus lag op 73 besmettingen. Het reproductiegetal ligt sinds afgelopen weekend op R 0,75 . Gemiddeld melden zich per dag zo’n 8.500 mensen aan de poorten van de testcentra. Dit aantal ligt veel lager dan de dertigduizend tests die per dag afgenomen kunnen worden. Het RIVM noemt het zorgelijk dat niet meer mensen zich testen. Volgens de Rijksdienst is het belangrijk dat als je klachten hebt die duiden op corona, je jezelf dan laat testen.

Vorige week bleek uit onderzoek van het RIVM dat veel mensen hun verkoudheidsklachten niet aanzien voor een mogelijke coronabesmetting.