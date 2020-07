GGD: “Afgelopen week twee nieuwe coronabesmettingen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen zijn sinds afgelopen maandag twee nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, sinds vorige week zaterdag gaat het om vier nieuwe besmettingen. Dat blijkt uit cijfers van de GGD.

Uit de gegevens blijkt dat er nu 371 positieve besmettingen zijn vastgesteld in onze provincie. Vorige week vrijdag lag dit aantal op 367. Zaterdag ging het om 369, dinsdag om 370 en donderdag om 371. “Van de vier nieuwe besmettingen betreft het drie personen die vanuit het buitenland (weer) naar Groningen kwamen”, laat de GGD weten. “Van de 371 positief geteste personen zijn er 191 werkzaam in de zorg.” Het aantal mensen dat in Groningen overleed blijft staan op zeventien. Dit getal is sinds zaterdag 16 mei niet veranderd.

Volgens de GGD ligt het daadwerkelijk aantal besmette personen hoger. Tot 1 juni kon niet iedereen met klachten getest worden. Nu dit wel kan laat niet iedereen zich testen, vermoedelijk omdat klachten niet direct als coronasymptomen worden herkend.

Deel dit artikel: