GGD: ‘Afgelopen week geen nieuwe coronabesmettingen in Groningen’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de afgelopen zeven dagen zijn er in de provincie Groningen geen nieuwe coronabesmettingen ontdekt. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die woensdagmiddag gepresenteerd werden.

In de provincie is sinds het begin van de epidemie bij 371 personen vastgesteld dat ze het coronavirus hebben. Dit aantal is sinds woensdag 8 juli stabiel. Van deze 371 personen zijn er 191 werkzaam in de zorg. Wel benadrukt de GGD dat het aantal werkelijke besmettingen in Groningen hoger ligt omdat in de periode voor 1 juni niet iedereen met klachten getest kon worden. Daarnaast heeft men de indruk dat vanaf 1 juni niet iedereen die corona-achtige klachten heeft zich laat testen. Het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van het virus blijft staan op zeventien. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei stabiel.

In het testcentrum van de GGD, Certe en het UMCG zijn sinds 1 juni 9.608 personen getest op het virus. Van hen bleken elf mensen, 0,1 procent, positief te zijn.