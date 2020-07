GGD: “Afgelopen week 12 nieuwe besmettingen, bij 3 bron onbekend”

nieuws

In de provincie Groningen is sinds vorige week woensdag bij twaalf personen het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers die de GGD Groningen woensdagmiddag bekend maakte.

Met de twaalf nieuwe besmettingen staat het totaal aantal positieve coronatesten sinds de uitbraak van het virus in ons land nu op 385. Het afgelopen etmaal kwamen er twee nieuwe positieve gevallen bij. Van de twaalf personen zijn er zeven in de leeftijd tussen de twintig en veertig jaar. Bij vijf personen is er sprake van terugkeer uit het buitenland, vier personen zijn in nauw contact geweest met een persoon met COVID-19 en bij de overige drie personen is de bron onbekend. Het aantal mensen dat overleed blijft staan op zeventien.

Het aantal coronabesmettingen sinds 1 juni in de provincie Groningen. Bron: GGD Groningen

Duidelijke stijging

“Ten opzichte van de afgelopen weken is er een duidelijke stijging te zien van het aantal besmettingen in de provincie”, laat de Groningse GGD weten. “Door ons uitgebreide bron- en contactonderzoek, en de daaruit volgende quarantaine-maatregelen, proberen we de verspreiding van het virus via de besmette personen zo snel mogelijk te stoppen.”

De GGD ziet dat er de afgelopen weken fors meer mensen zich laten testen. De afgelopen week ging het om 2.979 personen. Van hen bleken dus twaalf, 0,4% positief te zijn. Sinds 1 juni hebben 15.222 personen zich laten testen op het testcentrum van CERTE, de GGD en het UMCG.