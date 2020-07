Gezellige drukte bij BlijeBijenDoeDag

nieuws

Imker Marjolein bij de bijen kijkkast. Foto: Frans Kerver

Op het terrein van Tuinindestad aan de Tarralaan was het zondagmiddag een gezellige drukte. Voor bezoekers werd er een BlijeBijenDoeDag gehouden.

“We hebben vandaag ontzettend veel geluk”, vertelt Frans Kerver. “Aanvankelijk leek het erop dat er wel eens wat regen zou kunnen gaan vallen maar alle buien zijn afgelopen nacht al overgetrokken. Om 12.30 uur meldden zich de eerste mensen, rond 15.00 uur was het het drukst. Ik schat dat er zo’n honderd mensen zijn geweest. Uiteraard gebeurde alles met inachtneming van de coronamaatregelen.”

Honing uit de raten slingeren

Op de BlijeBijenDoeDag draait alles om bijen. “Sander en Marjolein lopen hier rond, twee imkers uit het Westpark. Sander heeft zijn bijenkasten bij ons op de tuin neergezet.” De imker liet aan het publiek zien hoe je bijvoorbeeld de honing uit de raten slingert. Mensen konden ook hun eigen potje vullen met zomerhoning. Marjolein vertelde aan de mensen wat bijen allemaal moeten doen om honing te verzamelen. Dit maakte ze inzichtelijk door middel van een aantal kijkkasten. Ook gaf ze uitleg over de verschillende bijensoorten die er leven.

“Straks nog een potje met honing kopen”

Twee mensen die de activiteit kwamen bezoeken is het echtpaar Van der Vechte. “We wisten niet dat dit vanmiddag georganiseerd werd”, vertelt meneer Van der Vechte. “We kennen Tuinindestad van het oude adres aan de Friesestraatweg. We wisten wel dat ze nu hier zaten, maar we zijn hier voor het eerst. En het is heel erg mooi geworden. Ook deze bijen-activiteit is erg interessant. Ik ga zo direct nog een potje met honing kopen voor het straks uitverkocht is.”

Toren van Babylon

Bij Tuinindestad gebeurt er deze zomer nog meer. “Onlangs hadden we al het bouwen van hutten, komende donderdag hebben we de knutselkeet. Dit knutselen vindt ook op vrijdag 7 augustus plaats. Dit is bedoeld voor kinderen waarbij ze te kust en te keur kunnen met bouwen, timmeren en zagen. Ze mogen zelfs de Toren van Babylon bouwen, als ze dat willen”, besluit Kerver lachend.

