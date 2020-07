Gewonde bij verkeersongeluk zuidelijke ringweg, flinke file

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de zuidelijke ringweg is een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.20 uur ter hoogte van het viaduct over de Hereweg. “Het gaat om een kop-staart botsing waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn”, vertelt Wind. “Het is gebeurd op de rijbaan van Hoogezand richting Drachten. Hulpverleners hebben één rijbaan afgesloten.” De gewonde automobilist is door verpleegkundigen van een ambulance nagekeken.

Een bergingsbedrijf gaat de betrokken voertuigen wegslepen. “Door het ongeluk staat er in beide richtingen een flinke file.”

❌ | Vanaf knp. Euvelgunne kom je in de file op de #N7 richting Groningen. Verkeer rijdt langzamer door een ongeluk met meerdere auto's. pic.twitter.com/IBIDlO23Rt — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 21, 2020