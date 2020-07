Gewonde bij verkeersongeluk op ringweg bij Driebond

nieuws

Foto: Julian Spa - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdag aan het einde van de ochtend op de ringweg ter hoogte van Driebond is een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde even voor 12.00 uur vlak voor de afslag naar Driebond. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Nuver. “Het gebeurde op de linkerrijbaan voor het verkeer komende vanuit de richting Hoogezand richting Lewenborg. Een personenauto is door onbekende oorzaak om zijn as gedraaid en tegen de vangrail beland.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van de ambulance hebben het slachtoffer behandeld. Het is onbekend of deze daarna ook meegenomen is naar het ziekenhuis.” Rijkswaterstaat zette een rijstrook af zodat hulpverleners veilig hun werk konden doen.

Een bergingsbedrijf heeft de personenauto weggesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.