Gewonde bij verkeersongeluk op fietspad nabij Walfridusbrug

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op het Walfriduspad is één persoon gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.40 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk. Een scooterrijder met een passagier was onderweg toen het op een gegeven moment mis ging. Naar alle waarschijnlijkheid is men tegen een hek gebotst en daarna ten val gekomen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben de man en de vrouw gecontroleerd. Eén van hen is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.