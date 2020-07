Gewonde bij steekpartij in Oosterpoortbuurt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij in de Mauritsstraat in de Oosterpoortbuurt is zaterdagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De steekpartij vond rond 21.45 uur plaats. “Er werd een gewonde man op straat aangetroffen”, vertelt Ten Cate. “Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. Na stabilisatie is de persoon overgebracht naar het ziekenhuis.” Vanwege het incident was de straat afgesloten. “De politie heeft onderzoek gedaan. Rond 22.15 uur kon het onderzoek afgerond worden en werden de afzetlinten weer opgeruimd.”

Over de precieze toedracht is nog niks bekend.

Later meer.