Gewonde bij mogelijke schietpartij Vinkhuizen; drie arrestaties

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een mogelijke schietpartij aan de Zandsteenlaan in de wijk Vinkhuizen is maandagmiddag een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde in het begin van de middag. “Op de Zandsteenlaan doen we op dit moment onderzoek”, vertelt een politiewoordvoerder. “We kregen een melding dat er mogelijk geschoten zou zijn. Eenmaal ter plaatse hebben we een gewond persoon aangetroffen. Kort daarop hebben we drie verdachten aan kunnen houden. Het is op dit moment onduidelijk of er daadwerkelijk geschoten is. Ook is onbekend wat er zich precies in de straat heeft afgespeeld.”

De straat is vanwege het incident afgezet. “Politieagenten lopen in zware vesten rond”, vertelt Mike Weening van Weening Fotografie. “Ook in de wijk rijdt veel politie rond.”

Later meer.