Gewonde bij brand in Platinaflat, gebouw deels ontruimd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een brand in een appartement in de Platinaflat aan de Platinalaan in Vinkhuizen is in de nacht van woensdag op donderdag een bewoner gewond geraakt. Dat meldt de Groninger brandweer.

De melding van de brand kwam rond 00.15 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Er woedde een brand in een appartement”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Uit voorzorg hebben we het complex gedeeltelijk ontruimd. Eén bewoner is gewond geraakt, deze hebben we overgedragen aan ambulancepersoneel.”

Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl hebben brandweerlieden de eerste hulp verleend. “Zij hebben een persoon gekoeld met water. De hulpverlening is korte tijd later overgenomen door ambulancemedewerkers.” Ook een tweede ambulance kwam ter plaatse om te assisteren bij de hulpverlening. “Na stabilisatie is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.”

De brand in het appartement was snel onder controle. “Nadat het sein ‘brand meester’ was gegeven zijn we gestart met ventileren en een controle. Stichting Salavge komt ter plaatse voor het afhandelen van de schade.” De geëvacueerde bewoners werden opgevangen in een gemeenschappelijke ruimte van de flat. In de loop van de nacht mochten zij weer terug naar hun woningen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.