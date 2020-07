Gertjan Lankhorst wordt nieuwe voorzitter RvC bij Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

nieuws

Foto: New Energy Coalition via Campus Groningen

De aandeelhouders van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij hebben Gertjan Lankhorst donderdagavond benoemd tot de opvolger van Rudy Rabbinge als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

“De NOM is een organisatie die veel bijdraagt aan de economische ontwikkeling in Noord-Nederland”, vertelt Lankhorst. “Meer werkgelegenheid, meer innovatie, meer duurzaamheid. Ik heb er veel zin in daar vanuit deze rol aan te kunnen meewerken”.

Lankhorst trad eerder dit jaar af als algemeen directeur van de New Energy Coalition. Van 2006 tot 2017 was Lankhorst CEO van GasTerra. Daarvoor bekleedde hij diverse functies binnen het Ministerie van Economische Zaken.