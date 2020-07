Georganiseerde chaos door Arjen Robben-shirtjes

Alle volwassen maten van het nieuwe FC Groningen-shirt zijn uitverkocht. Alleen enkele kindermaten zijn nog te verkrijgen. Ondertussen heeft FC Groningen 10.000 nieuwe exemplaren bij leverancier Puma besteld, die pas in oktober geleverd worden.

“We werken er met zijn allen keihard aan alles zo snel mogelijk bij de mensen te krijgen, met personeel en vrijwilligers, ” vertelt Tim van der Molen van de FanCorner. “We bedrukken alle shirts hier, want als we ze naar de fabriek sturen duurt het wel twee weken voor ze terug zijn. Ik denk 99% van de mensen wil een bedrukking met nummer 10 en Robben, en als dat niet zo is komen ze soms later nog terug om het er alsnog op te laten drukken.”

De nieuwe lading shirts kan Puma dus pas in oktober leveren. “Ik heb al vier keer gebeld, zelfs tot aan de directeur van Benelux aan toe, waar we heel goed contact mee hebben. Maar helaas, oktober is toch echt oktober. Dat ligt aan de capaciteit van de fabriek,” vertelt marketingmanager van FC Groningen Edwin Froma.