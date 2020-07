Gemeente reinigt spekgladde Middelhorsterweg

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De gemeente Groningen heeft woensdagavond de Middelhorsterweg in Haren gereinigd nadat deze in de middag spekglad was geworden. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“Met een speciale wagen heeft de gemeente de straat schoongemaakt”, vertelt Lameris. “Met water en een schoonmaaksubstantie kon het euvel snel opgelost worden.” De gladheid ontstond nadat een vrachtwagen hydraulische olie had gelekt. Hierdoor was de straat over een lengte van dertig tot veertig meter spekglad geworden. Nadat verschillende mensen ten val waren gekomen grepen buurtbewoners in. “De hulpdiensten werden gebeld en verschillende bewoners wezen passanten op het gevaar.”

Uiteindelijk raakte niemand gewond, en was de gladheid in het begin van de avond verdwenen. Hoe de vrachtwagen olie kon lekken wordt onderzocht.