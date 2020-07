Gemeente praat niet meer met ontwikkelaar over ‘Masterplan Sontplein’

nieuws

Foto: KB Wonen

De gemeente praat, tot de start van een juridische procedure bij de Raad van State in augustus, niet meer met de Stichting Exploitatie Winkelpark Sontplein over het ‘Masterplan’ voor het winkelgebied. Dat staat, volgens het Dagblad van het Noorden, in een brief die de ontwikkelaar van de gemeente heeft ontvangen.

Volgens SEWS komt de gemeente tot het besluit, na meerdere pogingen van de ontwikkelaar om via de media aandacht te vragen voor problemen rond het nieuwe Retailplein Sontplein. De gemeente schrijft: “We horen en lezen uitlatingen die getuigen van eenzijdige en gekleurde interpretatie van de feiten. Bovendien beledigt u een deel van onze medewerkers met uw onterechte en onjuiste aantijgingen.”SEWS zegt er juist alles aan te doen om het Sontplein een kwalitatieve impuls te geven.

SEWS wil de Action, Big Bazar, Beter Bed, Beddenreus en Carpetright naar het Sontplein halen, maar de gemeente wil dit niet. Dat mag niet van de gemeente, want winkels in deze branches mogen geen vestiging op het Sontplein openen. Ook zijn ze kleiner dan 1500 m². In augustus staan beide partijen tegenover elkaar bij een juridische procedure bij de Raad van State.