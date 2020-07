Gemeente ontdoet kunstwerk in Stadspark van hakenkruis

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Medewerkers van de gemeente Groningen hebben woensdag aan het einde van de ochtend een kunstwerk in het Stadspark schoongemaakt waar afgelopen weekend een hakenkruis op werd aangetroffen.

Een oplettende Stadjer meldde afgelopen zaterdag dat er een hakenkruis op een cementen kunstwerk uit 1961 van de heer Brinkgreve was aangebracht. Brinkgreve is een voormalig docent tekenen en schilderen. De gemeente reageerde afgelopen dinsdagmiddag dat men het ging verwijderden. “Dit is woensdag opgepakt”, vertelt fotograaf Joey Lameris. “Ze hebben het kunstwerk schoongemaakt.”

Wie verantwoordelijk is voor het aanbrengen van het hakenkruis is nog onbekend. Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

