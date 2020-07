Gemeente maakt gewichtheffen en boksballen mogelijk in Haren

nieuws

Foto: gemeente Groningen

Met de komst van een SportContrainer wordt het voor Harense jeugd vanaf maandag mogelijk om verschillende sporten te beoefenen. Dat heeft de gemeente Groningen bekendgemaakt.

De Sportcontrainer, een woordspeling voor een container met diverse trainingsmogelijkheden, wordt geplaatst op het asfalt van een veldje aan de Klaverlaan in het Groningse dorp. In de container liggen diverse kleine sport- en speelmaterialen zoals gewichten, ballen, een lader, een boksbal en touwen. Het materiaal is bedoeld voor tieners ouder dan twaalf jaar.

Voor de container is een sleutelbeheerder aangewezen. Informatie hierover wordt aangegeven op de container. De gemeente laat weten dat behalve het plaatsen van de container ook het naastgelegen voetbalveldje met doeltjes netjes gemaakt gaat worden zodat iedereen weer naar hartenlust kan voetballen. Voor degenen die voetbal niet leuk vinden worden twee baskets geplaatst voor recreatief basketbal.