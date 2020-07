Gemeente gaat weesfietsen verwijderen uit wijken rondom centrum

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De gemeente Groningen start in september met het verwijderen van weesfietsen uit de wijken rondom de binnenstad. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Naast de wijken rondom het centrum gaat het ook om weesfietsen in de wijken Selwerd en Paddepoel. Weesfietsen zijn fietsen die minimaal vier weken op dezelfde plek op bijvoorbeeld een stoep of bij een winkelcentrum in de openbare ruimte staan, en al die tijd niet gebruikt worden. Deze fietsen worden door medewerkers van de gemeente weggehaald. Ze worden overgebracht naar het fietsdepot aan de Travertijnstraat in de wijk Vinkhuizen. Daar kan de eigenaar zijn of haar fiets weer ophalen.

De gemeente voert de maatregel uit om op deze manier ruimte te maken voor andere fietsers die hun rijwiel willen stallen. Het verwijderen van weesfietsen uit de binnenstad is deze week al begonnen. Vanwege de coronamaatregelen geldt er in bepaalde delen een fietsparkeerverbod.