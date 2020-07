Geen landelijke verplichting voor mondkapjes, wel regionale experimenten

nieuws

Foto: Gustavo Fring via Pexels

Veiligheidsregio’s kunnen naar alle waarschijnlijkheid nog deze zomer experimenteren met een mondkapjesplicht. Een landelijke verplichting gaat er echter niet komen. Dat is woensdagavond duidelijk geworden na een vergadering van het Veiligheidsberaad en het OMT.

Het Outbreak Management Team, het OMT, kwam op verzoek van de Tweede Kamer voor het eerst deze zomervakantie bijeen. Gesproken werd over een landelijke mondkapjesplicht. “We hebben er nu drie keer over nagedacht, en we hebben wat wetenschappelijke gegevens bewogen”, zegt Jaap van Dissel van het RIVM. Desondanks ziet men een landelijke verplichting niet zitten omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat de kapjes de verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen. Daarbij wordt verwezen naar een onderzoek dat onlangs gehouden is in Noorwegen. “Als tweehonderdduizend mensen een week lang een mondkapje dragen, voorkomt dat misschien één besmetting. Dat is een buitengewoon klein effect.”

Burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam lieten vorige week weten zo’n mondkapjesplicht wel te zien zitten. Uit overleg van het Veiligheidsberaad, dat in Utrecht plaatsvond, blijkt dat ook andere regio’s geïnteresseerd zijn. In het beraad werd besloten dat een mondkapjesplicht wel lokaal of regionaal ingevoerd kan worden. Om dit in te kunnen voeren moeten eerst nog wel de voorwaarden voor zo’n mondkapjesplicht bepaald worden.