‘Geen landelijke plicht om mondkapjes te dragen’

Foto: Gustavo Fring via Pexels

Het wordt niet verplicht om mondkapjes te dragen in de openbare ruimte. Wel krijgen burgemeesters de mogelijkheid om op kleine schaal het dragen van een mondkapje in te voeren. Dat melden bronnen in Den Haag dinsdagavond aan de NOS.

Het Outbreak Management Team, het OMT, kwam dinsdag bij elkaar om te vergaderen over een nieuw advies over het effect van het gebruik van mondkapjes. Dit advies wordt later deze week verwacht. Desondanks zegt het kabinet op voorhand dat er nu geen redenen zijn om het gebruik ervan aan te scherpen. Op dit moment zijn mondkapjes alleen verplicht in het openbaar vervoer omdat het in bussen en treinen soms lastig is om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren.

Het OMT kwam bij elkaar op indirect verzoek van de Tweede Kamer omdat er nieuwe wetenschappelijke inzichten zouden zijn in het gebruik van mondkapjes. Ook de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam lieten vorige week weten dat wat hen betreft op meer plekken een mondkapjesplicht ingevoerd zou moeten worden. De kans is groot dat dit laatste wel mogelijk gaat worden waarbij burgemeesters de mogelijkheid krijgen om op lokaal of regionaal niveau mondkapjes te verplichten. Hierover gaat woensdag door het Veiligheidsberaad over vergadert worden.