Foto: Mélarno Kraan - 112groningen.nl

Er komt geen landelijk verbod op demonstraties met trekkers en andere zware landbouwvoertuigen. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond laten weten.

“Het is juridisch niet haalbaar en het is te vergaand”, liet Bruls weten. “Zolang de boeren zich houden aan de regels, mogen zij demonstreren.” Wel gaan er binnenkort afspraken gemaakt worden hoe er in de toekomst omgegaan moet worden met boerenprotesten. Veiligheidsregio’s, burgemeesters en de politie gaan daarover afspraken maken.

Sinds anderhalve week voeren boeren actie vanwege de voermaatregel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De minister wil de hoeveelheid eiwit in veevoer verlagen om daarmee de stikstofuitstoot te verlagen. Boeren zijn faliekant tegen de plannen omdat het de gezondheid van de dieren zou schaden. Maandag liet Farmers Defence Force, FDF, weten de komende week geen actie te voeren. Tegelijkertijd legden ze bij de minister een ultimatum neer om voor volgende week de plannen van tafel te halen.

Toen de minister liet weten dat ze het ultimatum naast zich zou neerleggen liet FDF weten dat Nederland volgende week zeker weer te maken krijgt met acties. De actiebereidheid onder boeren zou groot zijn.