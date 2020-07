‘Gebruik landbouwgif in gemeente Groningen moet drastisch worden ingeperkt’

nieuws

Foto: Pixabay

De Groningse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan het college van b & w over een recent advies van de Gezondheidsraad over landbouwgif. Daarin staat dat het gebruik hiervan moet worden teruggedrongen.

Het college gaf in 2019 aan de onderzoeken van het RIVM en andere gezondheidsorganisaties af te wachten alvorens nieuwe besluiten te nemen over het bijvoorbeeld instellen van spuitvrije zones. De Partij voor de Dieren wil daarom weten of het college reeds contact met deze organisaties heeft gehad. Ook vraagt de Partij voor de Dieren of het college bereid is om bij hernieuwde uitgave van gemeentelijke pachtgronden of bij de verkoop van gemeentegrond als eis op te nemen dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt op deze gronden.

“De gemeente zou alles moeten aangrijpen wat in haar vermogen ligt om het gebruik van landbouwgiffen drastisch te beperken”, aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede. “’Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat er een verband is tussen landbouwgiffen en gezondheidsschade zoals de ziekte van Parkinson, maar ook ontwikkelstoornissen bij kinderen worden genoemd. In luiers van baby’s zijn bij onderzoek van het RIVM zelfs resten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Dat doet toch alle alarmbellen rinkelen!?”