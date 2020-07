FvD: geen Arabische taal in openbaar vervoer

nieuws

Het lukt niet om alle reizigers mee te nemen. Foto: Sebastiaan Scheffer

De statenfractie van Forum voor Democratie heeft moeite met het feit dat vervoersbedrijf Arriva in haar treinen de communicatie rond coronaregels niet alleen in het Nederlands en Engels doet, maar ook in het Arabisch.

FvD zegt zich bewust te zijn van het belang van duidelijke communicatie voor elke reiziger, en dat de coronaregels gehandhaafd moeten worden in de trein. De fractie heeft echter grote bezwaren tegen de toepassing van de Arabische taal. Dat zou een negatief effect hebben op de integratie van ‘vreemdelingen’. Bovendien zorgt het voor een gevoel van vervreemding bij niet-Arabische reizigers.

De fractie van FvD wil van de Provinciale Staten weten of andere vervoerders dit ook doen, De partij wil dat het college gaat praten met Arriva en ervoor zorgt dat de informatie enkel in het Nederlands en zo nodig in het Engels, ondersteund door afbeeldingen, wordt verstrekt.