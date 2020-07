Fraai wandelen door Amsterdamse Schoolwijk

nieuws

Foto: Erick Bakker

Groningen wordt wel de tweede stad met de Amsterdamse Schoolstijl genoemd. De wandelblog Vera Wandelt maakt er een fraai fotoverslag over.



In de Oosterparkwijk vind je veel architectuur in deze stijl. De werkgroep Oosterpark Nooit Saai heeft verschillende leuke wandelroutes door de Oosterparkwijk uitgegeven, die Vera Wandelt heeft gecombineerd voor haar blog.

‘Via de Ripperdalaan kwamen we in een ander deel van de Oosterparkwijk met bijzondere architectuur. In de Gerbrand Bakkerstraat liepen we langs het werk van de stadsarchitecten Kazemier en Tonkens. De huizen uit 1922 met blauw oranje kozijnen en diep rode deuren waren een lust voor het oog. De architectuurstijl wordt wel de Groningse variant van de Amsterdamse School genoemd’.

Papieren wandelbrochures zijn gratis te verkrijgen op verschillende punten in de wijk en zijn ook te downloaden. Hier het fotoverslag van Vera Wandelt en hier de wandelroutes door de Oosterparkwijk van de werkgroep Ons.