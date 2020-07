FNV voert actie voor hoger minimumloon

Bij de Jumbo voor de Euroborg werd woensdag actiegevoerd voor een minimum uurloon van veertien euro. Vakbond FNV en andere belanghebbende partijen tekenden met stoepkrijt ‘Groningen verdient 14’ bij de ingang van de Euroborg.

De actie is onderdeel van een landelijke campagne, ook in andere gemeenten wordt sinds dit voorjaar actiegevoerd. Edwin Martirosian is lokaal bestuurder van de FNV. ”Wij willen dat het minimumloon omhooggaat, zodat de maatschappij, daar waar de pijn gevoeld wordt, ook ondersteund wordt.”

Dat is volgens de actievoerders nodig, want Groningen staat op de derde plaats in de lijst van de armste gemeenten. Volgens activiste Marrit van der Veen is veertien euro per uur een nodig aantal. ”Het huidige minimumloon is al heel lang niet meer leefbaar.”