FNV gaat opnieuw actievoeren in Stad voor hoger minimumloon

Foto: Mirre van de Klok

Vakbond FNV gaat aanstaande woensdag opnieuw actie voeren in de stad Groningen voor een hoger minimumloon. Dat laat de vakbond maandagavond weten.

Vorige maand werd er ook actie gevoerd. Toen gebeurde dit op de Vismarkt waarbij er met stoepkrijt teksten werden aangebracht op de stenen. Met de acties pleit de FNV voor een verhoging van het minimumloon naar veertien euro per uur. De vakbond vindt het belangrijk dat er een fatsoenlijk inkomen voor iedereen is. Het minimumloon ligt nu nog op tien euro per uur.

Eerder vonden er al vergelijkbare acties plaats in tal van andere steden waaronder Assen, Utrecht en Leiden.

