“Financiële steun voor horeca nodig om coronamaatregelen te handhaven”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen moet zich meer inzetten voor financiële steunmaatregelen voor horeca-ondernemers. Daarvoor pleit de fractie van de SP donderdag.

Volgens de socialisten zorgen financiële belangen voor een te grote spanning en druk op het naleven van de coronamaatregelen. Nadat de horeca maandenlang gesloten moest blijven staat het water bij veel, met name kleine, horecazaken tot de lippen. Hierdoor ontstaan er duivelse dilemma’s tussen financiële belangen en coronamaatregelen.

Oplossing is niet om de coronamaatregelen te versoepelen

“De gemeente probeert met extra terrassen en kwijtscheldingen van lokale belastingen de horeca te steunen”, zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Iedereen moet de coronamaatregelen naleven en de gemeente handhaaft hier op. Het handhaven van de coronamaatregelen betekent dat horecaondernemingen minder gasten kunnen ontvangen en dus minder inkomsten hebben. We zien en horen de problemen die horecaondernemingen hiermee hebben. De oplossing is niet om de coronamaatregelen ten koste van gezondheidsrisico’s te versoepelen, maar om bij het kabinet voor meer financiële steun te pleiten.”

“Laten we het aantal coronabesmettingen laag houden”

Het afgelopen weekend haalden beelden van te volle café’s en kroegen in de stad de landelijke media. Dijk: “Gelukkig is het aantal coronabesmettingen in Groningen relatief laag gebleven. Maar dat moeten we echt zo houden. Laten we vertrouwen op de wetenschap, adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en de maatregelen die zij voorstellen en ons hier zoveel als mogelijk aan houden.”

Kabinet

Een oplossing is er volgens de SP ook. Volgens de partij moet burgemeester Schuiling samen met horecaondernemingen en Koninklijke Horeca Nederland, KHN, bij het kabinet gaan pleiten voor meer financiële steun. “Wat de KLM kan, moeten de Groningse horeca en burgemeester samen veel beter kunnen.”