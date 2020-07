Filmmakers steunen stichting Beeldlijn

nieuws

Foto: sxc.hu/profile/LeoSynapse

Meer dan 200 filmmakers en mensen die in de cultuursector werken, hebben een steunbetuiging voor de stichting Beeldlijn opgesteld. Dat blijkt uit de website van de stichting.

De opstellers van de steunbetuiging vrezen voor het voortbestaan van Beeldlijn. Dat zou een aderlating zijn voor het cultuuraanbod in Groningen. De stichting houdt zich bezig met de productie van filmdocumentaires, onder meer over de Groninger regio.

De Kunstraad Groningen adviseert de provincie en gemeente Groningen om Beeldlijn de komende vier jaar geen structurele subsidie toe te kennen. De Kunstraad vindt dat Beeldlijn te weinig naar buiten gericht is, dat de producties wisselen van kwaliteit, dat de bedrijfsvoering kwetsbaar, en dat de bijdrage aan talentontwikkeling veel te klein is.

Volgens de filmmakers is Beeldlijn een onontbeerlijke pilaar binnen het totaal van het Groninger cultuuraanbod en de zich snel ontwikkelende filmwereld in het Noorden. Volgens voorzitter Annet Dijkema van Beeldlijn gaat de Kunstraad voorbij aan een essentiële koerswijziging die twee jaar geleden is ingezet.