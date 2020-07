‘Fijne vakantie gewenst!’

nieuws

Foto: still uit videoclip

Openbaar Onderwijs Groningen wenst in een video al haar leerlingen en medewerkers een fijne zomervakantie. “Wat was het een gek jaar hè?”

Sinds vrijdag hebben scholieren in het Noorden van het land zomervakantie. Voor Openbaar Onderwijs Groningen was dat aanleiding om een filmpje te maken waarbij er teruggeblikt wordt op de afgelopen maanden. “Wát een jaar was het”, valt te lezen in de video. “Misschien wel het vreemdste schooljaar dat we ooit zullen meemaken.” Door de coronacrisis werden scholen halverwege maart gesloten. Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kregen te maken met online onderwijs. In mei gingen de deuren van de basisscholen weer voorzichtig open, het voortgezet volgde in juni.

Voor de scholieren geen eindexamens, gala’s, schoolreisjes en soms ook geen musical. Maar ondanks het stroeve begin werd er het beste van gemaakt. “We zijn trots op jou, en we wensen je een hele fijne vakantie.” De vakanties in het Noorden duren tot en met 17 augustus