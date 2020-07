Fietstocht rond alle twaalf provincies in één dag uur start in Groningen

nieuws

Op 15 augustus aanstaande vertrekt een team van Miles Against Cancer vanuit Groningen om in 24 uur tijd alle 12 provincies aan te doen. De vijf fietsers zamelen daarmee geld in voor het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht.

De tocht start om 12 uur op de Grote Markt en eindigt na ongeveer 515 fietskilometers in Etten-Leur. Initiatiefnemer Peter Kuijlaars en Remco Wevers rijden jaarlijks een andere uitdaging. Voor dit jaar staat de voorlopige teller aan donaties al op bijna 20.000 euro.

Doneren voor de actie kan via de website van Maximaal in Actie.