Fietsster gewond bij verkeersongeluk Friesestraatweg

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Friesestraatweg is een fietsster lichtgewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.50 uur ter hoogte van de kruising met het Donghornsterpad. “Het gaat om een verkeersongeluk waarbij de fietsster geschept werd door een automobilist”, vertelt Nuver. “De fietsster was hierbij ten val gekomen. Omstanders ontfermden zich over het slachtoffer in afwachting van de hulpdiensten.” Een ambulance was snel ter plaatse. “De vrouw kon ter plaatse behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. “Men heeft de gegevens van de betrokken partijen genoteerd en heeft daarnaast met verschillende omstanders gesproken die het ongeluk zag gebeuren.” Zowel de auto als de fiets raakten licht beschadigd bij het ongeluk.