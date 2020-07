Fietsertje gewond bij verkeersongeluk Eikenlaan

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Eikenlaan is een jong fietsertje gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.15 uur ter hoogte van de kruising met de Esdoornlaan. “Het gaat om een botsing tussen een fietsertje en een scooterrijder”, vertelt Wind. “Het kind kwam daarbij ten val. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer behandeld, politieagenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid.” Het is onbekend of het kind is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.