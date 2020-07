Fietsers komen met elkaar in botsing op Grote Markt

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de Grote Markt zijn twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur ter hoogte van de kruising met de Guldenstraat. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”, vertelt Lameris. “Twee fietsers, waarvan één een bezorgfietser is, kwamen op de kruising met elkaar in botsing. Eén van hen kwam vervolgens hard ten val op het wegdek.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Het slachtoffer is door verpleegkundigen van de ambulance gecontroleerd op eventuele verwondingen. Al snel bleek dat het allemaal wat mee viel en dat deze persoon niet mee hoefde naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. De beide rijwielen raakten lichtbeschadigd.