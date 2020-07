Fietser geschept door automobiliste in Ten Boer

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Groene Zoom in Ten Boer is een fietser vrijdag gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur op de kruising met de N360. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “Op de kruising werd een fietser geschept door een automobiliste. De man kwam daarbij ten val.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Agenten hebben het overige verkeer in goede banen geleid terwijl ambulanceverpleegkundigen zich bogen over het slachtoffer. Na stabilisatie is de man met een verwonding aan het hoofd overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.